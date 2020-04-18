Зеленский обязал погасить долги по зарплатам медработников
Президент Украины Владимир Зеленский призвал погасить задолженности по зарплатам медикам в кратчайшие сроки. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента.
На совещании по вопросам противодействия коронавирусу украинский лидер подчеркнул, что задолженности необходимо выплачивать в ближайшее время, несмотря на их «точечность».
По его словам, украинский бюджет предусматривает ресурсы для решения этой проблемы. Он подчеркнул, что бюджет также предусматривает и дополнительные выплаты «для тех, кто борется с коронавирусом».
Зеленский добавил, что задолженности должны быть выплачены до конца апреля.
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