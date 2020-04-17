Мишустин распорядился предусмотреть максимальные выплаты безработным

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому безработные получат максимальные выплаты. безработным. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Данная мера распространится на граждан, которые потеряли работу в период с 1 марта и при этом не нарушали трудовую дисциплину.

Так, размер пособия составит 12 130 рублей. На эти выплаты из федерального бюджета выделят свыше 33 млрд рублей.

Безработные с детьми, которые еще не достигли 18 лет, получат надбавки в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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