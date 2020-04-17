ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет из-за коронавируса

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

Падение по итогам первого квартала составило 6,8% в годовом выражении. Китайская экономика показала отрицательную динамику впервые с 1992 года.

Эксперты предполагали более позитивный вариант развития событий. По их прогнозам, ВВП должен был опуститься не ниже 6,5%.

Ранее стало известно, что объем внешней торговли Китая в январе-марте нынешнего года уменьшился на 8,4% в годовом выражении, упав на $943,22 млрд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.