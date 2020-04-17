Работающие пенсионеры получат больничные в электронном виде
Работающие россияне старше 65 лет получат электронные больничные на период с 20 по 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда России.
Как заявили в ведомстве, гражданам не надо будет предоставлять документы для получения больничного. Они будут оформлены на основании данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.
В Минтруде напомнили, что для работающих пенсионеров, которые не перешли на дистанционный режим, больничный — возможность оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным, в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусом, умерли 273 человека, 2 590 вылечились.
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