Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/12082759/upload-11-pic905-895x505-54160.jpg">

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача «денег с вертолета» как инструмент денежно-кредитной политики в стране не актуальна, передает РИА «Новости».

Прямые выплаты определенных сумм всему населению, которые иначе называют «деньги с вертолета», в качестве меры поддержки из-за пандемии коронавируса сейчас осуществляют власти ряда стран. В их числе Соединенные Штаты и Япония.

«Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолетные деньги»… — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», — считает Набиуллина.

По ее словам, российские власти уже принимают меры прямой адресной поддержки граждан, увеличивая пособия по безработице, выдавая гранты компаниям, сохраняя зарплату граждан и другие адресные меры семьям с детьми.