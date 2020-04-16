В Минобрнауки не исключили, что новый учебный год придется начать онлайн

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Минобрнауки России рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», — сказал он.

В настоящее время россияне находятся на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим, школьники переведены на дистанционное обучение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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