Медведь напал на сотрудника зоопарка, когда его вели на сцену

Daily Mail: медведь атаковал сотрудника сафари-парка, учуяв запах корма
true
true
true

В Китае медведь напал на сотрудника зоопарка, когда его вели на сцену, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в сафари-парке Ханчжоу. Черный медведь напал на сотрудника, предположительно из-за запаха мешка с кормом, который мужчина нес в руках.

Персонал бросился на помощь, пытаясь отогнать медведя подручными предметами — в том числе стулом, бамбуковой палкой и даже баскетбольным кольцом. На фоне суматохи на кадрах заметили попугая, который неожиданно уселся на руку одного из работников во время спасательной операции.

После примерно 40 секунд борьбы сотрудникам удалось оттащить медведя, однако тот предпринял повторную попытку атаки. В это время другого черного медведя, находившегося поблизости на поводке, срочно увели в безопасное место.

В сафари-парке сообщили, что и куратор, и животное не пострадали и уже «помирились». Тем не менее инцидент вызвал обсуждения в соцсетях относительно этичности выступлений животных. В ответ парк объявил об отмене шоу с черными медведями.

В официальном заявлении руководство извинилось перед посетителями и отметило, что произошедшее стало негативным опытом для зрителей. Парк также сообщил, что будет следить за состоянием медведя и проведет внутреннюю проверку, направленную на улучшение мер безопасности.

Ранее в Японии повар отбился от медведя приемом дзюдо.

