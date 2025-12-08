На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Геленджика возобновил работу

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один лайнер.

Кореняко добавил, что экипажами самолетов, авиадиспетчерами и службами аэропорта были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Аэропорт Геленджика приостановил работу примерно в 10:50 (мск) 8 декабря.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.

