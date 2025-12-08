Ученые нашли способ «обмануть» мозг, чтобы тренировка казалась легче

Ученые из Университета Монреаля установили, что кратковременная вибростимуляция сухожилий перед занятием может заставить мозг воспринимать физическую нагрузку как более легкую, чем она есть на самом деле. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS).

В эксперименте участники прошли тренировку на велотренажере дважды — после вибростимуляции ахилловых и коленных сухожилий и без нее. Когда процедура предваряла тренировку, субъективная оценка нагрузки оставалась прежней же, но объективные показатели — мощность педалирования и частота сердечных сокращений — значительно возрастали. То есть люди работали интенсивнее, не ощущая увеличения усилия.

По словам авторов, вибрация меняет сигналы от нейромышечных рецепторов и их передачу в спинной мозг и кору, влияя на внутренние «датчики» движения и усилия. В результате мозг ошибочно оценивает задачу как менее энергоемкую, что потенциально может облегчить старт и поддержание регулярной физической активности.

Ученые подчеркивают, что методику пока протестировали только в лабораторных условиях при симуляции коротких тренировок. На следующих этапах эксперимента исследователи планируют включают изучение мозговой активности при помощи ЭЭГ и МРТ. В перспективе технология может использоваться в реабилитации и программах повышения мотивации у малоподвижных людей.

Ранее ученые выяснили, что физические упражнения «отнимают» энергию у опухолей, замедляя их рост.