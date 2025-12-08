В Минобороны назвали количество сбитых за сутки БПЛА Украины

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки ликвидировали 171 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба российского Министерства обороны России.

До этого в военном ведомстве сообщали, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 67 украинских беспилотников над регионами России.

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 24 летательных аппарата. 12 беспилотников уничтожены над Саратовской областью, 11 — над Ростовской. Девять дронов ликвидированы над Волгоградской областью, по два БПЛА — над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом и еще по одному — над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в поселке Борисовка Белгородской области дрон ВСУ ударил по территории коммерческого объекта и ранил местного жителя.

Ранее Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска.