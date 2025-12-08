На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10»

Концерн «Калашников» заключил крупные сделки по поставке «Куб-2» и «Куб-10»
Группа компаний «Калашников»

Оружейный концерн «Калашников» заключил крупные сделки по производству и поставке управляемых боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн «Калашников» заключил очередные крупные контракты на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и управляемых боеприпасов «Куб-10» и начал подготовку производственных площадок к их выполнению», — говорится в сообщении.

Эти боеприпасы представляют собой дроны-камикадзе, дальность действия которых составляет десятки километров. Оператор такого дрона может управлять им на протяжении полета, тем самым позволяя летящему боеприпасу миновать все препятствия.

До этого генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что «Калашников» начнет поставлять за границу управляемые боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э».

Ранее «Калашников» объявил о выполнении годового контракта на поставку АК-12.

