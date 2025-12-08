На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали слова Трампа о разочаровании Зеленским

Песков: Кремлю неизвестно о расхождениях Зеленского и Трампа по мирному плану
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Кремлю неизвестно о расхождениях во мнениях президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа по мирному плану по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы не знаем точно, какие расхождения во мнениях... Была проделана обстоятельная работа в Москве между [спецпредставителем президента США Стивом] Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером», — напомнил представитель Кремля.

Он отметил, что на основе результатов переговоров в Москве представители США работали с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

По словам Пескова, сейчас стороны понимают, что работать необходимо в тишине.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

7 декабря во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

Ранее Зеленского обвинили в намеренном затягивании урегулирования на Украине.

