Директор Ларисы Долиной сообщил об угрозах в ее адрес: «Были проклятия»

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил об угрозах в адрес певицы на фоне скандала с ее квартирой. Его цитирует aif.ru.

«Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства», — перечислил он.

Пудовкин признал право аудитории Долиной быть недовольной или высказывать свой протест, однако осудил издевательства над звездой.

«Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе», — отметил он.

Представитель артистки добавил, что Долина столкнулась с проблемами со здоровьем и со стрессом на фоне истории с мошенничеством, но продолжает работать по графику и не отменяет свои концерты.

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с покупательницей Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

