Песков оценил новую стратегию нацбезопасности США

Нюансы новой стратегии национальной безопасности США импонируют России, в документе говорится о диалоге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там говорится о диалоге и конструктивных отношениях, соответствующих нашему видению. Может открыться перспектива реставрации отношений, выход из кризисного состояния. А что дальше — вряд ли кто-то будет предсказывать», — сказал он.

В то же время Песков отметил, что Москва сохраняет опасения в связи с возможными новыми изменениями в стратегии нацбезопасности США при смене администрации в Белом доме.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.