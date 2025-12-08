На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британка запила обезболивающие бокалом вина и не проснулась

В Великобритании женщина запила таблетки вином и не выжила
Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Великобритании не дождалась плановой операции на позвоночнике и чтобы облегчить боли в спине запила лекарства бокалом вина. Об этом сообщает портал Terra.

37-летняя Эми Барнс несколько лет стояла в очереди на операцию, женщина мучилась от постоянных болей в спине. В один из дней ее нашли в постели возлюбленного без сознания, спасти британку медики не смогли.

Выяснилось, что перед сном женщина приняла несколько таблеток сильнодействующего обезболивающего препарата и запила препарат вином, после чего не проснулась. Сочетание лекарств с алкоголем вызвало тяжелую седацию.

До этого в Башкирии после употребления чачи мужчина попал в реанимацию. У него диагностировали отравление, состояние медики оценили как тяжелое. Выяснилось, что кустарным алкоголем его угостила случайная попутчица.

Ранее бразильянка потеряла зрение после выпитого в баре коктейля.

