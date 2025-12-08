Разбитая в ходе боевых действий на Украине военная техника может принести России ощутимую выгоду. Об этом заявил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд».

«Если трофейная техника на ходу, курсантов учат ею владеть. Такой навык особенно пригодится бойцам ССО – сил специальных операций», — сообщил эксперт.

Он отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках работают несколько крупных заводов, которые специально подготовлены для переплавки трофейного вооружения.

В публикации отметили, что количество уничтоженной и брошенной техники Вооруженных сил Украины превысило 50 тысяч единиц. В среднем речь идет о минимум 1,5 млн тонн металла, цена которого в 2025 году составляет около 42 тыс. рублей за тонну. В связи с этим, как подсчитали журналисты, объем потенциальной выручки, которую Россия может получить благодаря трофейной технике, достигает 6,3 млрд рублей.

До этого в личной библиотеке президента России Владимира Путина обнаружили фрагмент подбитого в зоне СВО немецкого танка Leopard. Этот подарок верховному главнокомандующему сделал личный состав 58-й армии. Танк противника был подбит в Запорожской области в 2023 году.

Ранее трофейный американский броневик вернули в зону СВО.