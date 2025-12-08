В Норвегии произошла стрельба в торговом центре

В Норвегии, в городе Осло, в торговом центре произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters.

В публикации не приводится название ТЦ, однако появились данные о том, что предполагаемого стрелка задержали.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские выясняют причину стрельбы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Другой случай произошел в городе Стоктон на севере Калифорнии 30 ноября. В результате стрельбы во время семейного мероприятия не удалось спасти около четырех человек, еще десять получили ранения. Представитель офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хезер Брент сообщила, что среди пострадавших есть как взрослые, так и несовершеннолетние. Сам стрелявший сумел скрыться.

Она добавила, что задержаний пока нет, а данные о личности нападавшего или возможных мотивах отсутствуют. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в торговом центре в Калифорнии произошла стрельба.