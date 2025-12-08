Массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД движение автомобилей затруднено из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 43-го км МКАД (в районе д. Дудкино) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате столкновения движение транспорта в районе аварии затруднено на 2,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Республики Башкирия пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла в Белорецком районе. На кадрах видно, что автомобили получили повреждения. У легковой машины смят кузов, разбиты стекла, а ее детали разлетелись по проезжей части, у грузовика – разбился бампер. По данным канала, в результате произошедшего водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее отец петербуржца, который на Haval вылетел в реку, раскрыл подробности ДТП.