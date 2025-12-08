В ЕС обеспокоены из-за обновленной стратегии нацбезопасности США

CNN: в ЕС опасаются, что новый подход США скажется на переговорах по Украине

В Евросоюзе опасаются, что ужесточение позиции США по отношению к Европе в обновленной стратегии нацбезопасности может повлиять на ход переговоров по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Авторы отмечают, что США занимаются мирными переговорами по Украине «как раз в тот момент, когда их позиция в отношении Европы ужесточается».

»[Это] вызывает опасения, что данные изменения могут повлиять на ход переговоров в критический момент», — говорится в публикации.

Отмечается, что в соответствии с обновленной стратегией нацбезопасности Вашингтон хочет, чтобы ЕС взял на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО.

8 декабря газета Politico писала, что новая стратегия национальной безопасности США вызвала ярость у одного из европейских чиновников. Чиновник, с которым беседовал автор статьи, «кипел от злости». Причиной стали касающиеся Евросоюза положения обновленной стратегии.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.