Врачи рассказали о состоянии трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна

Состояние трехлетней девочки из Уфы, которую отец выбросил с четвертого этажа, оценивается как стабильное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава РФ.

«Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой», — сообщил собеседник агентства.

В медицинском учреждении рассказали, что при поступлении в больницу у девочки наблюдалось нарушение функций конечностей. Спустя полтора месяца к ней почти полностью вернулся прежний объем движений. Сейчас ребенок уже может ходить за руку с мамой на значительные расстояния, однако без поддержки пока может уверенно пройти только несколько шагов. Кроме того, наблюдаются восстановления речи и активности. Девочка идет на контакт, играет и улыбается.

Следующим этапом лечения, как рассказали в больнице, станет операция по устранению дефекта черепа. Она запланирована на январь 2026 года. Сейчас малышка готовится к выписке, чтобы отметить Новый год в кругу семьи — с мамой и братом.

Инцидент, при котором мужчина выкинул трехлетнюю дочь с четвертого этажа, произошел в Уфе в начале октября. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. При задержании мужчина отказался объяснять причину своего поступка. Источник ТАСС сообщил, что он был в психически нестабильном состоянии. По одной из версий, он состоял на учете в психдиспансере, по другой — 15 лет назад обращался в психбольницу. При этом знакомые охарактеризовали отца как вежливого и улыбчивого мужчину, а саму семью — как благополучную.

По факту случившегося региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на малолетнего. Прокуратура Башкирии также начала проверку.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.