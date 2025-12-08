Украинцев призвали готовиться к периодическим отключениям света зимой

Игнатьев: отключения света на Украине будут всю зиму, могут закончиться в апреле

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что отключения света на Украине будут продолжаться всю зиму, однако могут закончиться лишь в апреле. Его слова передает агентство УНИАН.

«Мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длительными. Они продлятся всю зиму, а закончатся, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но нужно привыкнуть и жить по этим графикам», — отметил Игнатьев.

Накануне жители поселка городского типа Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия света. В населенном пункте уже двое суток нет электричества.

6 декабря украинское министерство энергетики сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По данным ведомства, есть повреждения объектов в Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее в родном городе Зеленского прошли протесты против отключения света.