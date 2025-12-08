Россиян предупредили о бандах аферистов, орудующих под видом Дедов Морозов

Новогодние праздники – это опасное время для россиян, которых начинают активно атаковать мошенники, используя для этого все возможные каналы. Речь идет не только о дистанционных схемах обмана – опасность представляют и вполне реальные банды аферистов, которые орудуют в квартирах под видом Дедов Морозов, рассказала 360.ru правозащитница, эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб.

«Нужно бояться не только электронных мошенников, но и самых настоящих, потому что под видом Деда Мороза будут орудовать банды аферистов, которые будут втираться в доверие, — предупредила специалист. — Будут приходить к пожилым людям и обкрадывать их».

Кибермошенничество во время праздников также «расцветает». В частности, преступники будут выдавать себя за сотрудников Соцфонда или администрации, обещая жертвам подарки и премии в обмен на код из смс. Активно будут притворяться представителями служб доставки, организаторами лотереи, продавать фейковые билеты на елки, перечислила Дуб. Кроме того, популярной становится схема обмана со сбором средств, которые потом якобы передадут на лечение больных детей.

Правозащитница призвала россиян оставаться бдительными, отметив, что нужно особое внимание обращать на такие слова, как «скидки», «акции», «распродажа» и другие.

В МВД РФ до этого предупредили, что мошенники могут нанести серьезный ущерб, получив доступ к аккаунту в «Госуслугах». Чаще всего они присылают сообщение о том, что аккаунт пользователя «Госуслуг» взломан, но на самом деле это просто уловка. Но, если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут взять кредит или микрозаем — подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через «Госуслуги», заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита. Личные данные пользователя они могут продать или оформить на него сим-карту для преступных операций.

Пользователям напомнили о том, что сообщать какие-либо смс-коды или коды из приложений никому нельзя.

