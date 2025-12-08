Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань приостановила работу в 09:34.

По словам Кореняко, соответствующая мера была принята для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Представитель «Росавиации» подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Кореняко назвал это основным приоритетом.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

