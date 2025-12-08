Россиянин избил дочь металлическим ковшом за то, что она долго сидела в телефоне

В Кемеровской области мужчина избил свою дочь крапивой и ковшом, потому что она долго сидела в телефоне. Об этом сообщается на сайте Зенковского районного суда.

Конфликт отца и его малолетней дочери произошел в июле этого года в Прокопьевске. В ходе ссоры мужчина вырвал куст крапивы и нанес им несколько ударов по телу ребенка, а затем продолжил избиение металлическим ковшом, нанося удары по голове и лицу.

За нанесение побоев мужчину привлекли к уголовной ответственности. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Свое поведение подсудимый объяснил тем, что дочь слишком много времени проводила с телефоном.

Суд назначил жестокому родителю наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев.

