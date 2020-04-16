Мишустин назвал новые меры по поддержке экономики в условиях пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах для поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во-первых, кабинет министров расширит список отраслей, наиболее пострадавших от последствий COVID-2019. Кроме того, правительство предложило жестко не ограничивать количество системообразующих предприятий и поручило отраслевым министерствам вести собственные перечни.
Во-вторых, кабмин направил в Государственную думу законопроект, предполагающий освобождение медиков от уплаты НДФЛ. В-третьих, регионам с 2021 года будет разрешено кредитовать друг друга.
Помимо этого, правительство призывает банки как можно скорее включиться в программу льготного кредитования.
Мишустин добавил, что прямые выплаты государства коснутся 500 тыс. компаний, в которых работают около 3 млн человек. Он также заявил, что правительство продолжит разработку новых антикризисных мер.
Ранее в СМИ появилась информация, что правительство России выделит около 1 триллиона рублей для стимулирования экономики.
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