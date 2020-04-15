Путин: необходимо проследить за соблюдением трудовых прав работников «на удаленке»
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Президент России Владимир Путин поручил проследить за соблюдением трудовых прав граждан, которые выполняют свою работу «на удаленке». Об этом сообщает «Интерфакс».
С соответствующим заявлением российский лидер обратился к главе Минтруда и соцзащиты Антону Котякову.
«Прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы», — заключил Путин.
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