Путин: необходимо проследить за соблюдением трудовых прав работников «на удаленке»

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Президент России Владимир Путин поручил проследить за соблюдением трудовых прав граждан, которые выполняют свою работу «на удаленке». Об этом сообщает «Интерфакс».

С соответствующим заявлением российский лидер обратился к главе Минтруда и соцзащиты Антону Котякову.

«Прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы», — заключил Путин.

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