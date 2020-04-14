Гостиницы Сочи не будут работать до 1 июня
Гостиницы Сочи работают «до последнего гостя» и после этого закрываются до июня, пишет администрация города.
«Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты Сочи работают в режиме «до последнего гостя», затем они должны быть закрыты до 1 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Сочи осталось менее 1500 туристов.
В городе коронавирусом заразились 46 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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