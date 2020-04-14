Лукашенко призвал снизить цены на природный газ в период пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в период пандемии коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом сообщает агентство «БелТА».
«Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — сказал белорусский лидер.
По мнению президента, государства столкнулись с кризисом, не решив при этом базовые для устойчивой работы экономики вопросы.
Он отметил, что такая негибкость негативно сказывается на всей цепочке формирования добавленной стоимости.
«А значит, подрывает устойчивость функционирования союза», — подчеркнул Лукашенко.
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