Лукашенко призвал снизить цены на природный газ в период пандемии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в период пандемии коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — сказал белорусский лидер.

По мнению президента, государства столкнулись с кризисом, не решив при этом базовые для устойчивой работы экономики вопросы.

Он отметил, что такая негибкость негативно сказывается на всей цепочке формирования добавленной стоимости.

«А значит, подрывает устойчивость функционирования союза», — подчеркнул Лукашенко.

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