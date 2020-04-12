Новак: сделка ОПЕК+ подчеркивает намерение стран стабилизировать рынок

Долгосрочный характер сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи подчеркивает серьезный настрой стран стабилизировать рынок, пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

«Сделка имеет долгосрочный характер и подчеркивает, что мы серьезно все настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что сегодня все страны объединились, чтобы договориться о сделке сроком на два года.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки на май-июнь.

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