Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу «Россия 1», что газопровод «Северный поток-2» однозначно будет реализован.

«Я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — сказал Новак.

Министр добавил, что осталось 5% от общей стоимости проекта и инвестиций.

Проблемы с завершением проекта возникли после введения Вашингтоном санкций против подрядчиков проекта.

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