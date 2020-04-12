США могут сократить нефтедобычу на 2-3 млн баррелей в сутки

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Министр Энергетики Александр Новак заявил, что США могут сократить добычу нефти на 2-3 млн баррелей в сутки. Об этом он рассказал в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Соединенные Штаты активно поддерживают соглашение о сокращении нефтедобычи. Он добавил, что американские власти сами говорят о том, что готовы снизить добычу нефти от 2 до 3 млн баррелей в сутки.

«Американцы очень заинтересованы, потому что для них это колоссальная потеря рабочих мест», — отметил министр.

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