Россияне стали реже заправляться

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Объем потребления нефтепродуктов на заправках сократился на треть в первые недели самоизоляции, сообщил министр экономики Александр Новак телеканалу «Россия 1».

«Сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30% за этот период карантина, период самоизоляции», — сказал Новак.

Он добавил, что на заправках увеличилось количество служебных машин.

В России коронавирусом заразились почти 16 тыс., скончались 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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