Россияне стали реже заправляться
Объем потребления нефтепродуктов на заправках сократился на треть в первые недели самоизоляции, сообщил министр экономики Александр Новак телеканалу «Россия 1».
«Сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30% за этот период карантина, период самоизоляции», — сказал Новак.
Он добавил, что на заправках увеличилось количество служебных машин.
В России коронавирусом заразились почти 16 тыс., скончались 130 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
— Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года
— Новак прогнозирует продолжение снижения мирового спроса на нефть