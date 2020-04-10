В Москве медики смогут парковаться бесплатно с 13 апреля
В Москве с 13 апреля медицинские работники будут освобождены от платы за парковку, сообщает Дептранс в Telegram-канале.
«Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в Департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями», — говорится в сообщении.
В России коронавирусом заразились почти 12 тыс., скончались около 100 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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