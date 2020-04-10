Минченко: для России новая сделка ОПЕК+ с участием США несет позитив

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.Ru» оценил заключение новой сделки по сокращению объемов нефтедобычи, в которой участвовала и Россия.

«Первое — тут поразительно, что в соглашении участвуют не только те страны, что принимали участие в ОПЕК+, но о сокращении добычи нефти объявили и США, и Канада, и Норвегия, и целый ряд других стран. Даже Мексика в итоге согласилась», — отметил он.

По словам эксперта, проблема в том, что мировая экономика и, соответственно, спрос на энергоносители падает из-за пандемии коронавируса — и возникает переизбыток предложения на рынке, что негативно влияет на цены и вообще на стабильность рынков. Поэтому, добавил Минченко, и было выбрано решение договориться всем основным игрокам о снижении объемов.

«Я думаю, что для России подобного рода переход к стабильности правил игры на рынке — это позитивный фактор. Ну и если смотреть объемы и параметры сокращения — они не к фактическому на данный момент объему добычи, а к цифре в 11 млн баррелей в сутки. По факту у нас сегодня объемы добычи где-то порядка 10 с небольшим. Это позитив плюс дальше самые большие объемы сокращения у нас предусмотрены на ближайшие два месяца, а дальше планируется снижение объемов сокращения — что на мой взгляд, вполне логично — пару месяцев наши нефтяники в состоянии выдержать эти объемы», — резюмировал он.