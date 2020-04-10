Банк России для снижения волатильности продал валюту на 13,2 млрд рублей

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Центробанк РФ в рамках стабилизации курса рубля продал на внутреннем рынке иностранную валюту на сумму более чем 13,2 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной днем ранее, также составил 13,2 млрд руб.

10 марта регулятор начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности в России.

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