Москва и Эр-Рияд достигли предварительной договоренности по нефтяному вопросу
Россия и Саудовская Аравия достигли предварительной договоренности по сокращению добычи нефти, сообщает The Wall Street Journal.
Это произошло в ходе совещания представителей стран ОПЕК+, которое прошло в четверг в онлайн формате.
Согласно сведениям американского издания, саудиты готовы сократить объемы нефтедобычи на 4 млн баррелей в сутки от уровня апреля, когда производство энергоносителей превысило 12 млн баррелей. Москва согласна снизить объемы добычи на 2 млн баррелей.
Ранее Reuters сообщил о новой нефтяной сделке между Москвой и Эр-Риядом.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.