В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, работника можно уволить за грубое нарушение дисциплины – при систематических опозданиях или отсутствиях на рабочем месте без уважительной причины больше четырех часов подряд. Кроме того, причиной для увольнения может стать хищение имущества, аморальный поступок и появление на рабочем месте в нетрезвом виде.
Также работодатель имеет право инициировать сокращения в случае ликвидации компании или изменений в штатном расписании.
Кроме того, можно прекратить трудовые отношения по не зависящим от работодателя и работника причинам, например в случае наступления чрезвычайных обстоятельств.
Еще прекратить трудовые отношения можно по обоюдному согласию.
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