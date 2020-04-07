Делягин: саудовцы сознательно развалили ОПЕК+; винить Россию — смешно

Перед заседанием ОПЕК+ реальной проблемой представляется позиция Саудовской Аравии, которая занимается мелким жульничеством, считает экономист Михаил Делягин.

'Когда саудиты говорят, что «у нас добыча 12 млн баррелей в день» – это не соответствует действительности. У них добыча как была 9 млн, так и осталась 9 млн. Они увеличили не добычу, они увеличили выброс нефти на мировые рынки. Ещё до срыва сделки ОПЕК+ они накопили колоссальные резервные объёмы нефти в Японии, например, в Роттердаме, просто на танкерах. Это не только те объёмы, которые нужно везти в Европу и терять деньги, так сказать, на взлетевших ценах за фрахт. Нет, эти резервные объёмы создавались загодя, целенаправленно. А значит саудиты знали, что сделка развалится, и сами сознательно шли на её срыв. И сейчас смешно слышать, что это, якобы, Россия всему виной», - считает Делягин.

«Очевидно, что саудиты провернули грандиозную аферу, четко спланированную махинацию. Они потребовали от нас внезапно, чтобы мы согласились на условия, которые заранее с нами никто не обсуждал. Фактически, они предъявили нам ультиматум, вынуждая утвердить объём сокращения добычи, в два раза превышающий наши ожидания. И дали на раздумья два часа. Затем они осуществили информационную атаку, представив Россию разрушителем сделки и одновременно выбросили на рынок заранее припасенные резервные объёмы по демпинговым ценам, - констатировал он.

«То что эти резервы были накоплены, на мой взгляд, является юридическим доказательством того, что эту операцию планировали достаточно давно, причём, не без ведома США, учитывая особые отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Сейчас саудиты говорят: мы готовы сократить добычу, но точкой отсчета для нас является уровень в 12 млн баррелей. То есть - не 9 млн - объём, который они реально добывают, а 12 млн. И это – проблема, которую предстоит решать», - полагает эксперт.