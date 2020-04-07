ЕС выделит €15 млрд на борьбу с коронавирусом

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Глава Еврокомисии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит партнерам €15 млрд, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости».

Глава Еврокомисии подчеркнула, что «в наших интересах, чтобы с коронавирусом было покончено во всем мире».

По ее словам, деньги будут направлены на срочную поддержку здравоохранения и на посткризисное восстановление экономики.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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