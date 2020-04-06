Правительство установило максимальную надбавку на медицинские изделия
Правительство России установило размер максимальной надбавки на медицинские макси и перчатки на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
В документе указано, что для розничной торговли на три месяца максимальная надбавка к фактическим отпускным ценам на товары не должна превышать 10 копеек за единицу товара.
Данная мера относится к медицинским маскам, перчаткам, респираторам, марлям, медицинским одноразовым комплектам и другим защитным изделиям.
Нарушение требований правительства будет расцениваться как пренебрежение санитарно-эпидемиологическими мероприятиями и караться в соответствии с законодательством России.
Ранее правительство установило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул.