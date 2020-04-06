Правительство установило максимальную надбавку на медицинские изделия

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Правительство России установило размер максимальной надбавки на медицинские макси и перчатки на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В документе указано, что для розничной торговли на три месяца максимальная надбавка к фактическим отпускным ценам на товары не должна превышать 10 копеек за единицу товара.

Данная мера относится к медицинским маскам, перчаткам, респираторам, марлям, медицинским одноразовым комплектам и другим защитным изделиям.

Нарушение требований правительства будет расцениваться как пренебрежение санитарно-эпидемиологическими мероприятиями и караться в соответствии с законодательством России.

Ранее правительство установило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул.