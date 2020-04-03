Источник: РФ приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян
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Россия в ночь на 4 апреля приостанавливает все авиарейсы, предназначенные для возвращения россиян на родину, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
По данным источника, соответствующее распоряжение разослала Росавиация.
Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.
Россия приостановила авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса, за некоторым исключением. Всего в настоящее время в России зарегистрировано 4149 случаев заражения, 281 пациент вылечился, 34 человека умерли.
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