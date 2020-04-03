Лукашенко распорядился заполнить нефтяные хранилища

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Президент Белорусси Александр Лукашенко распорядился закупить готовые нефтепродукты и заполнить хранилища на фоне понизившихся цен, пишет Sputnik Беларусь.

«Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах — в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища», — сказал Лукашенко.

Распоряжение было дано во время рабочей поездки политика в Смолевичский район Минской области.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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