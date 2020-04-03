Набиуллина считает, что ключевая ставка ЦБ может быть снижена в течение года

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал российской экономики для дальнейшего снижения ключевой ставки и будет выбирать подходящий момент, чтобы это сделать, сообщает ТАСС.

«Последствия от ограничительных мер для совокупного спроса как в части внешнего спроса, так и внутреннего, вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором», — сказала глава ЦБ, отметив, что при таком сценарии становится возможным снижать ставку в 2020 году.

Также она добавила, что снижение станет возможным только в условиях стабильности на финансовых рынках.

«Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — добавила Набиуллина.

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