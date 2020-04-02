В РФ готовят закон об упрощенном порядке банкротства граждан

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев уведомил, что в России проводится подготовка законопроекта об упрощенном порядке банкротства граждан в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас готовится еще один антикризисный закон по упрощенному банкротству граждан», — сказал Журавлев.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о предоставлении гражданам и бизнесу кредитных каникул из-за кризиса на фоне распространения коронавируса.

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