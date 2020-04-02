Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России

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Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает «Интерфакс».

Он также рассказал, что российские компании продали объемы нефти на апрель, хоть и по низкой цене.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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