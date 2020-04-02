В Казахстане допустили снижение ВВП на 0,9% в 2020 году

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Министр национальной экономики страны Руслан Даленов заявил, что в стране ожидается снижение ВВП в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ожидаемое снижение составит 0,9%.

Кроме того, прогнозируется снижение темпов роста в отрасли сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, а также секторе услуг и строительстве.

Министр уточнил, что на $16,3 млрд ожидается понижение экспорта — до $35,1 млрд, а импорт ожидает сокращение $7,5 млрд до $26,6 млрд.

Даленов также заявил, что снижение производства в горнодобывающей отросли будет обусловлено понижением прогноза нефтедобычи на 4 млн тонн — до 86 млн тонн.

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