Главврач больницы в Коммунарке с COVID-2019 изолировался в кабинете

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Главный врач Московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка, заразившийся коронавирусом, самоизолировался в рабочем кабинете. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Доктор написал, что имеет все условия для дистанционной работы, управления больницей и консультаций. Он также заявил, что хорошо себя чувствует, несмотря на диагноз, и выразил надежду, что выработанный за месяц работы с новой инфекцией иммунитет поспособствует скорейшему выздоровлению.

Ранее стало известно, что в больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 человек.

На данный момент в стране зарегистрировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 вылечились.

Всего в мире инфицировано 845 651 человек, 41437 летальных исходов, 176 520 случаев выздоровления.

В связи с распространением COVID-2019 на режим повышенной готовности перешли все регионы страны. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены. В большинстве областей введен режим всеобщей самоизоляции. Эта неделя объявлена нерабочей.