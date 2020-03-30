Bank of America ухудшил прогноз цен на нефть на 2020-2021 годы
Прогноз стоимости нефти эталонных марок был снижен представителями Bank of America на период 2020 — 2021 годов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, прогноз на цену на североморскую смесь нефти марки Brent был опущен до $37 за баррель. Прогнозы для нефти марки WTI за этот же год были снижены до стоимости в $32 за баррель.
На 2021 год аналитики Bank of America прогнозируют цены за Brent и WTI в размере $45 и $42 за баррель соответственно.
Представители Bank of America также уточнили, что возможно и падение стоимости нефти ниже $20 за баррель в отдельные периоды.
Финансовая организация также представила прогнозы на мировой спрос на нефть, который был снижен на 12 млн баррелей в сутки во втором квартале текущего года. В среднем за год прогноз ухудшили на 4,5 млн баррелей в сутки.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Bank of America: в США начался финансовый кризис
— Нефть марки Urals обновила минимум за 21 год