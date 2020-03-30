Путин поручил определить не допускающий очередей порядок работы аптек и магазинов

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Президент России Владимир Путин указал на необходимость создания особого порядка работы аптек и магазинов в период режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что магазины и аптеки должны работать в режиме, который не будет допускать образование плотных очередей.

Он напомнил о том, что рекомендуемая социальная дистанция составляет 1,5 — 2 метра.

Путин подчеркнул, что установленные норма дистанции необходимо знать и соблюдать, это не является «мелочью».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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