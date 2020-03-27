Путин одобрил начало проектных работ для «Силы Сибири — 2»
Президент России Владимир Путин дал распоряжение главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать проектные работы по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» для поставок газа в КНР. Стенограмма разговора между ними была опубликована на сайте Кремля.
По словам главы компании, необходимые экономические и технические исследования уже проведены, также экономическая целесообразность проекта в настоящее время подтверждена.
«Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода», — сказал Миллер.
Президент в свою очередь дал утвердительный ответ.
«Хорошо. Конечно, договорились», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что после окончания строительства «Силы Сибири — 2» в Китай будет поставляться не менее 50 млрд кубометров газа ежегодно.
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